Présidentielle 2019 : Les doléances de Koungheul dont Macky Sall s’engage à résoudre

Les populations de Koungheul peuvent afficher le sourire et prier de tous leurs vœux pour que le président Macky Sall gagne la présidentielle. Le candidat de la coalition présidentielle interpellé par Mayacine Camara, maire de Koungheul, a pris l’engagement de satisfaire les doléances des populations.







Après les remerciements pour les promesses faites en 2012 qui, dit-il, sont tenues, le maire de Koungheul a assuré le président Sall de sa réélection au 1e tour au soir du 24 février 2019. Il a en, outre, salué les programmes du régime sortant qui indique-t-il, ‘’vont avoir un impact positif pour notre localité (…). Si cela continue on va tourner la page de la pauvreté’’. Mayacine Camara, dans ses sollicitations adressées aux président Macky Sall a plaidé l’accélération de la construction de la Réserve animalière, des ressources financières supplémentaires pour compléter les travaux du stade de la localité ; des infrastructures pour améliorer l’assainissement de la ville ; une usine de désalinisation à continuer’’, entre autres.







Cependant, le maire de Koungheul a tenté de rassurer le candidat de la coalition présidentielle. ‘’ Koungheul est acquis à votre cause. Les leaders sont tous derrière vous et travaillent d’arrache-pied pour vous élire au 1er tour’’.