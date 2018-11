Présidentielle 2019 : Les candidats déclarés ont jusqu'au 26 Décembre pour déposer leurs dossiers.

À quelques trois mois de la présidentielle du 24 Février 2019, l'on s'achemine maintenant directement vers la course pour plus d'électorat.

À cet effet tout candidat disposé à participer à la course présidentielle a jusqu'au 26 Décembre date butoir pour déposer sa candidature. L'annonce est de Casimir Demba Cissé, le directeur de la formation à la direction des élections. "Les dépôts de candidature à l'élection présidentielle du 24 Février 2019 devait se faire normalement du mardi 11 au mardi 25 Décembre 2018. Mais en vertu des dispositions de l'article R.26 du code électoral, la date de dépôt des dossiers de candidature sera fixée au mercredi 26 Décembre 2018, puisque le 25 Décembre est un jour férié (Noël)." Informe t-il lors de l'atelier de partage sur les modalités de dépôt de candidature.

Poursuivant ses explications, Casimir Demba Cissé informe toujours que la date d'ouverture des dépôts de candidature est fixée au 11 Décembre.

Pour rappel, l'article R.26 du code électoral dispose : "Lorsque le premier ou le dernier jour des délais prescrits dans le présent code est un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai expire le premier jour ouvrable suivant, sauf pour le dépôt des candidatures aux élections de liste. Tous les délais prescrits sont des délais francs".