Présidentielle 2019 : Les anciennes gloires soutiennent le candidat Macky Sall

Le monde sportif s’est retrouvé ce mardi 27 novembre à Dakar pour la cérémonie officielle de lancement d'un mouvement citoyen dénommé « Conscience sport et développement ».



Prenant la parole devant le ministre des sports, Monsieur Matar Ba, la coordonnatrice du pôle parrainage et mobilisation dans BBY, Madame Aminata Touré, du porte-parole du gouvernement, Seydou Guèye et de plusieurs militants et membres de mouvements associatifs, le président de l'ONCAV, Amadou Kane a rappelé les importantes réalisations notamment les nombreuses infrastructures sportives que le Chef de l'État a fait durant son premier mandat. Constitué d’anciennes gloires du Basket-Ball, d’athlètes et anciens internationaux du monde sportif, la plateforme a comme objectif principal d’œuvrer pour la réélection du président Macky Sall dès le premier tour...