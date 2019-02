Présidentielle 2019 : Les 4 vérités de Macky Sall aux jeunes de la Coalition Benno Bokk Yakaar de Pikine

‘’Il nous faut occuper tous les secteurs d’activités et savoir qu’il n’y a pas de sot métier’’, a tenté de leur faire comprendre le président Sall, ce mardi 19 février 2019. ‘’Plus de 45% des jeunes en quête d’emploi n’ont aucune qualification’’, note-t-il. Il promeut des formations qualifiantes dans tous les secteurs et a annoncé la création prochaine de centres de formation professionnelle dans chaque chef-lieu de département. Il a aussi indiqué que l’État ne peut pas offrir plus de 10.000 emplois par an alors que chaque année plus du double (20.000) jeunes sont à la recherche d’un emploi.

La question de l’emploi préoccupe beaucoup le président Macky Sall. Candidat à sa propre succession, le leader de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) a été au contact de plusieurs centaines de jeunes de son camp pour discuter de la cruciale question qu’est l’emploi. À cette rencontre qui s’est tenue dans le site de l’Arène nationale, sise à Pikine, Macky Sall a expliqué à ses interlocuteurs, l’impossibilité pour les autorités étatiques de recruter, dans la fonction publique, tous ces jeunes versés dans le marché de l’emploi.