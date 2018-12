Présidentielle 2019 : Le mouvement Gueum Sa Bopp a déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel

Le mouvement Gueum Sa Bopp a déposé cet après-midi son dossier de candidature à la présidentielle au niveau Conseil constitutionnel. Au sortir du Conseil constitutionnel, Maguette Niang, conseiller juridique et mandataire du candidat Bougane Guèye Dany a précisé que la campagne de collecte a permis de mobiliser plus de 800.000 signatures, mais leur dossier n’a pas dépassé la fourchette requise conformément aux dispositions normatives.



À cet effet, il a affiché sans ambages sa confiance quant à la suite du processus électoral engagé au niveau de cette institution. « Ce sont des juges sérieux, indépendants et soucieux du respect de la loi. Donc j’ai absolument confiance», a assuré Maguette Niang...