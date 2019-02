Présidentielle 2019 : Le ministre conseiller Ousmane Ndiaye démarre sa campagne pour la réélection de Macky Sall

Le Secrétaire général du Cos pétro-gaz et ministre conseiller, Ousmane Ndiaye a démarré sa campagne au quartier Cité Malick Sy de Thiès.

À travers le lancement de son mouvement "And Doléle Macky", Ousmane Ndiaye compte apporter sa contribution pour la réélection du candidat sortant, Macky Sall. À son avis, " un second mandat permettra à Macky Sall d'apporter une réponse claire à l'attente des Sénégalais".