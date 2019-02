Présidentielle 2019 : Le message solennel de Sa Majesté Sibilumbaye Diédhiou d'Oussouye

À quelques heures du démarrage de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février prochain, Sa Majesté Sibilumbaye Diédhiou, roi du Bubajum Ayi d'Oussouye appelle les cinq candidats au fauteuil présidentiel à tenir des discours d'apaisement.

Sa Majesté appelle les différents protagonistes à privilégier l'intérêt national et à faire preuve de pondération et sérénité...

A l'endroit de la population, il appelle à aller voter dans le calme et d'attendre les résultats.

Vu l'actualité, le roi invite les lieutenants des différents candidats à tenir des discours rassembleurs et responsables...