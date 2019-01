Présidentielle 2019 / Le message poignant de El Amadou Diop Faye (Historien) : « ce sont les hommes qui votent, mais c’est ... »

La liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 24 Février 2019 a été publiée ce 20 Janvier par le conseil constitutionnel. Cinq (05) candidats brigueront le suffrage des Sénégalais. Mais des inquiétudes planent au-dessus de ces élections. En effet, une partie de la classe politique appelle déjà à l’insurrection et en face le pouvoir semble déterminé à en découdre avec eux. En incursion à Bargny, département de Rufisque, Dakaractu a tendu son micro à M. El Amadou Diop Faye, notable et historien des temps modernes. Ce dernier s’est adressé au peuple en général et aux hommes politiques en particulier, les invitant à la sérénité et au calme, car dira-t-il « ce sont les hommes qui votent, mais c’est DIEU qui élit... »