Présidentielle 2019 : Le défi d’Abdou Latif Coulibaly en faveur de Macky Sall dans le Saloum

Plus qu’engagé dans la course vers le Palais, au côté de son joker, Macky Sall, candidat de la Coalition Benno bokk yaakar, Abdou Latif Coulibaly attend de ses parents du Saloum des votes massifs au profit du président sortant. Après avoir juré fidélité au candidat de la Coalition présidentiel, celui dont il dit être disposé à accompagner, peu importe la station qu’il occupera, il a fait des éloges le bilan de Macky Sall. Et a promis à celui-ci de faire en sorte que l’opposition n’atteigne pas les 4% des voix, dans le Saloum.Pour preuve, dit-il, d’une durée de 8 heures de route pour faire le trajet Sokone / Dakar, durant sa jeunesse, aujourd’hui, cette même distance est parcourue au bout de 3 heures, grâce aux efforts de Macky Sall. D’où sa conviction que ‘’celui qui lui conteste les efforts fournis en termes de réalisation d’infrastructures, c’est parce que celui-là méconnaît ce qu’est le développement. Et mieux, dit-il, si en 1969, il n’y avait que 10 lycée au Sénégal, la donne a été changé par le régime du président Macky Sall. De sorte qu’aujourd’hui, celui-ci en vienne à envisager de réaliser une université dans le Foundiougne.‘’Ici, dans le Saloum, nous sommes déterminés à vous accompagner. Si nous, les populations du Saloum, obtenions moins de 75% des votes, nous en serons insatisfaits’’.