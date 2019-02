Présidentielle 2019 : Le cri du cœur de la Famille Ndiéguène

Le Sénégal, notre cher pays, est à la croisée des chemins. Les prières de tout un peuple sont entendues par le Tout Puissant. (…). Qu’a-t-on besoin pour jouir pleinement, sereinement de ces grâces divines ? (…). Alors Non à la violence, aux oiseaux de mauvais augures, aux faux prophètes, aux démons venus d’ici et d’ailleurs ! En ce moment de respect de notre calendrier républicain, astreignons-nous à des joutes loin de la démagogie, des petits calculs politiciens, à la sérénité, à l’apaisement mais surtout à la responsabilité !’’



D’ailleurs, comme pour le rappeler, la famille Ndiéguène trouve que ‘’les leçons de certains pays voisins doivent nous suffire pour anticiper sur la conduite à tenir par tous, à tous les niveaux, toutes obédiences confondues ! il ne sert à rien de tenter le malin, plus vicieux que le diable. Des risques à ne pas courir : ‘’Celui qui transgresse les limites établies par le Tout Puissant, ne devra, demain s’en prendre qu’à soi-même’’. Alors, sachons raison garder. Vivement la Paix, la Responsabilité pour des lendemains qui chantent’’.

Les violences qui ont coûté la vie à 3 jeunes à Tambacounda fait craindre. À mi-chemin de la campagne électorale lancée au Sénégal pour permettre aux candidats d’aller convaincre les électeurs sur la nécessité de voter pour eux, les armes blanches ont commencé à sortir de leurs fourreaux. Une situation qui a fait réagir la Famille Ndiéguène.Dans un message transmis à Dakaractu, à travers Serigne Cissé Ndiéguène, le porte-parole, ladite famille religieuse, a tiré la sonnette d’alarme. Ce, pour appeler les Sénégalais à un comportement qui favorisera toujours la paix dans notre pays.