Présidentielle 2019 : Le Parti socialiste des Valeurs table sur plus de 100 mille parrains pour le candidat Khalifa Sall

Après avoir déclaré sa candidature depuis la prison, la campagne de collecte de parrainages pour le candidat Khalifa Sall a été lancée cet après midi à la place de la Nation. Le Parti socialiste des valeurs compte mobiliser plus de 100 mille parrains pour Khalifa Sall rien que dans la ville de Dakar et plus de 3 mille parrains dans les autres régions du Sénégal. L'annonce a été faite par Bamba Fall et Idrissa Diallo devant une foule très nombreuse.

Khalifa Sall, qui a été révoqué de son poste à la mairie de Dakar par le président Macky Sall, ne cède donc pas à la pression et réitère son engagement à participer à l’élection présidentielle 2019.