Présidentielle 2019 : Le Gouvernement espagnol félicite le président Macky Sall

Le Gouvernement espagnol félicite le Président du Sénégal, S.E. Macky Sall, pour son triomphe aux élections du 24 février, ainsi que le peuple sénégalais pour avoir démontré, une fois de plus, la force de leurs institutions démocratiques, une partie substantielle de leur identité nationale.

Le Gouvernement espagnol exprime sa ferme volonté de continuer à approfondir les relations entre les deux pays, partenaires et amis, et à renforcer les liens entre leurs deux peuples.



Dakar, le 5 mars 2019.