Présidentielle 2019 : Le Comité Directeur de Bok Gis Gis soutient Idrissa Seck

Le Comité Directeur de la Convergence Libérale et Démocratique Bok Gis Gis réuni samedi 2 février à l’effet d’examiner la position du Parti par rapport à l’élection présidentielle du 24 février 2019 a porté son choix sur Idrissa Seck. En effet, rappelle le communiqué du parti, le Président Pape Diop a restitué au Comité Directeur le contenu de ses discussions avec trois des quatre candidats retenus ainsi que sa rencontre avec le Président Abdoulaye Wade, Secrétaire général du Parti Démocratique Sénégalais. A la suite de ces échanges, il a été noté une meilleure convergence de vues avec le candidat Idrissa Seck sur des questions programmatiques essentielles. Notamment les réformes institutionnelles que le Président Pape Diop s’était engagé à entreprendre lors de sa déclaration de candidature ainsi que les mesures urgentes pour améliorer la gouvernance, mettre fin à la crise dans les secteurs de l’Education et de la Santé, développer les secteurs prioritaires que sont l’Agriculture, la Pêche et l’Elevage et enfin veiller à une meilleure répartition des ressources de notre pays entre autres priorités.

Ayant constaté cette convergence de vues selon la meme source avec le programme de la coalition « IDY 2019 »,le Comité Directeur de la Convergence Libérale et Démocratique Bok Gis Gis réuni ce samedi 02 février 2019,a validé le choix fait sur le candidat Idrissa SECK.

Ainsi, le Comité Directeur, à l’unanimité, a décidé de soutenir sans réserve la candidature du Président Idrissa Seck à l’élection présidentielle du 24 février 2019, d’engager tous les Responsables, Militants, Sympathisants et Alliés de la Convergence Libérale et Démocratique Bok Gis Gis à s’investir pleinement et à travailler sans relâche, dans une dynamique unitaire, pour assurer une victoire éclatante, dès le 1er tour, de notre candidat.