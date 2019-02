Présidentielle 2019 : Landing Savané à Vélingara : ‘’ Nous sommes sûrs …’’

A Vélingara, où son convoi a été ce samedi 9 février 2019, pour battre campagne, le président Macky Sall a été accueilli par les autorités locales, mais aussi par Landing Savané. Celui-ci, dans un bref discours prononcé devant les populations locales, au meeting départemental, a salué les réalisations du candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar. ‘’ Je suis content de vous et j’ai alors jugé nécessaire de venir vous accompagner en Casamance. Tout le monde sait que je ne m’implique jamais dans des futilités. J’ai alors pris l’option de me ranger derrière Macky Sall pour l’aider à poursuivre ses actions comme il se doit. Mes prédécesseurs ont tout dit. Tout le monde a vu le résultat de vos réalisations. Ce n’est pas de simples propos. Nous l’avons tous constaté. Donc, nous lui souhaitons l’hospitalité et le soutenons pour qu’il réussisse la mission qui lui a été confiée. Nous sommes sûrs qu’en Casamance on va vous réserver un accueil aussi chaleureux. Et nous sommes sûrs qu’au soir des élections, vous serez élu par la grande majorité des Sénégalais’’.