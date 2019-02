Présidentielle 2019 : La promesse de Macky Sall concernant Mbeubeuss et l’emploi des jeunes Pikinois

Le candidat de la Coalition présidentielle, Macky Sall a entamé depuis hier, sa campagne dans la capitale. Après Rufisque, Cayar et autres localités de la banlieue dakaroise, le président Macky Sall a été ce mardi 19 février 2019, hôte des populations de Pikine et environs.



Candidat à sa propre succession, Macky Sall a promis de rendre la monnaie de sa pièce à cette localité qui, dit-il, ‘’a battu tous les records en terme de mobilisation, en attendant Guédiawaye. Département de Pikine, vous m’avez honoré et manifesté votre estime. Sachez que je saurais vous montrer ma reconnaissance. Je vais renforcer la modernisation de Pikine’’.



Devant la population, il a pris ‘’un nouvel engagement. Il s’agit de ‘’plus d’un million (1 000 000) d’emplois pour le quinquennat’’. Mais il a aussi promis des routes et de l’éclairage public pour ledit département. Quant à Mbeubeuss, le plus grand dépotoir d’ordures du Sénégal, Macky Sall a émis le vœu de le transformer, s’il est réélu.