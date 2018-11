Présidentielle 2019 : "La pré campagne démarre le 04 Janvier et la campagne électorale le 03 février 2019"

L'annonce est de Matar Fall, le directeur de cabinet du président du comité national de régulation de l'audiovisuel. Selon lui, le 4 janvier prochain va démarrer la pré-campagne pour la présidentielle du 24 Février 2019. Pendant cette période, est interdit aux médias et aux acteurs politiques de faire passer des messages de Kio à un quelconque candidat. Ceci implique les publi-reportages, les affiches et les campagnes déguisées. Les organes de presse sont tenus de respecter cette décision à défaut d'être sanctionnés par l'organe de régulation de l'audiovisuel.

Le directeur de cabinet informe toujours que la prochaine campagne démarre le 03 février 2019 et va se poursuivre jusqu'au 22 février à minuit. Il précise également que la veille et le jour du scrutin aucune propagande électorale ne pourra être tolérée. Et en cas de contravention à cette interdiction, l'organe en charge de la régulation des médias va prendre les mesures idoines...