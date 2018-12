Présidentielle 2019 : La ministre conseillère Zahra Iyane Thiam raille Idy, foudroie Wade-fils et invite le Pds à rejoindre le candidat Macky Sall

En marge d’un point de presse tenu ce vendredi 28 décembre, la ministre conseillère Zahra Iyane Thiam est largement revenue sur le climat social qui prévaut dans le landerneau politique. À moins de soixante jours des échéances présidentielles, la militante et membre du secrétariat exécutif de l’Apr considère que l’opposition n’a pas de programme structurant à proposer aux sénégalais. « Comment peut-on prétendre aller en guerre sans avoir auparavant affûté les outils dont on aura besoin », a-t-elle ironisé à l’endroit des leaders de l’opposition en lice pour occuper le fauteuil présidentiel. Toutefois, Zahra Thiam invite le Pds à venir rejoindre le candidat Macky Sall pour qu'il ait un second mandat, ce qui serait par ailleurs synonyme de retrouvailles du monde libéral au Sénégal.