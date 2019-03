Le scrutin présidentiel du 24 Février 2019 s’est déroulé dans la plus grande transparence et surtout dans la paix.

C’est fort de cela que nous, leaders de la coalition Macky2012 saluons la forte maturité du peuple sénégalais, qui symbolise ainsi la vitalité de la démocratie dans notre pays.

Les leaders de la coalition Macky2012 félicitent le président Macky Sall pour sa brillante victoire.

Le bilan du Président comme son coefficient personnel mais également et surtout l’engagement et la détermination de Benno Bok Yaakaar, de la grande majorité présidentielle ont été déterminant dans la victoire au 1er tour.

Une belle victoire sans appel de 2 554 605 voix soit 58,26 contre 898 674 voix soit 20, 51% pour son suivant lointain, soit un écart de plus de 1 600 000 voix.

La coalition mère Macky2012, la première colonne vertébrale de Benno Bok Yaakaar dont les membres ont investi le terrain, les cœurs et les oreilles des sénégalaises et des sénégalais en misant sur des visites de proximité, par des portes à portes, bouche à oreille, qui ont permis de partager avec les sénégalais et sénégalaises les réalisations de notre candidat son Excellence, le président Macky Sall ainsi que ses perspectives prometteurs.

Les leaders de Macky2012 se réjouissent du second mandat et ont pris l’engagement d’accompagner le président Macky Sall dans l’exercice et la défense du pouvoir au profit exclusif du peuple sénégalais jusqu’en 2024.

Sur le plan organisationnel, les leaders de Macky2012 procéderont dans un court terme à la refondation de ladite structure pour une valorisation de son potentiel afin de s’adapter aux conditions de conquêtes des futurs enjeux électoraux.

En dépit de la mauvaise foi des acteurs de l’opposition qui veulent noircir notre victoire par la falsification des résultats qu’ils n’osent pas présenter au conseil constitutionnel, Idrissa seck qui se relève difficilement de son KO doit savoir que la démagogie, le mensonge, la victimisation, les infox, les fake news et féne news ne passeront pas.

Les chiens aboient, la caravane passe.

​

Pour la Coordination Nationale de la Coalition Macky2012

Le Coordinateur

Moustapha Fall Che