Présidentielle 2019 : La Diaspora Afrique du Nord félicite le président Macky Sall et l'invite à résoudre leurs problèmes.

Après avoir participé à la réélection du président Macky Sall avec un score de 52%, (un des meilleurs scores obtenu par le candidat Macky Sall dans la Diaspora), le département Afrique du Nord de la Diaspora par la voix du député Mor Kane Ndiaye par ailleurs plénipotentiaire de la coalition Bby à Nouakchott, félicite le président Macky Sall pour le score éclatant obtenu à la présidentielle, mais également, pour son élection dès le premier tour pour un second mandat.

Selon le député, cette victoire éclatante obtenue montre que "la population Sénégalaise adhère à la politique sociale et économique du chef de l'Etat".

Le député de la Diaspora Afrique du Nord dit être "conscient des griefs des sénégalais qui n'ont pas voté pour nous à cause des raffles de la police mauritanienne pour les cartes de séjour des sénégalais qui vivent en Mauritanie". Il promet cependant "qu'avec l'aide des autorités diplomatiques et des autorités mauritaniennes, des allègements vont être apportés dans un cours délai".

Il invite par ailleurs le président élu à venir en aide aux sénégalais de la Diaspora pour régler les problèmes auxquels ils sont confrontés...