Présidentielle 2019 : La Coalition Union pour une Alternative Démocratique et Citoyenne/ Wa Askan Wi (UADC/WAW) choisit Idrissa Seck

La Coalition Union pour une Alternative Démocratique et Citoyenne/ Wa Askan Wi (UADC/WAW), suite aux rencontres avec différents candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019, a procédé à une évaluation des offres politiques et des profils des candidats qui ont sollicité son soutien.

L’UADC/WAW,

- Après des échanges riches et approfondis sur les critères déterminants pour le choix du futur Président de la République, à savoir :

✓ L’expérience ;

✓ Le sens élevé de l’Etat ;

✓ L’esprit d’ouverture ;

✓ Les dispositions à restaurer la confiance dans le champ politique ;

✓ La capacité de prendre d’urgence en charge les priorités des sénégalais : l’éducation, la santé, l’emploi, les droits humains, la bonne gouvernance, la séparation des pouvoirs ;

- Considère que le candidat qui répond incontestablement à ces critères est le Président IDRISSA SECK,

- décide en conséquence de le soutenir activement pour une victoire éclatante au premier tour le 24 février 2019.

Dakar le 2 février 2019



Pour l’UADC/WAW

Le Coordonnateur

Déthié Faye