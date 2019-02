Présidentielle 2019 : LA MISSION D’OBSERVATION DE LA CEDEAO REÇUE PAR LA CÉNA

Le groupe des Observateurs à long terme déployés par la Commission de la CEDEAO dans le cadre de l’élection présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal, a été reçu ce lundi 04 février 2019 par le Président de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) du Sénégal.

L’objectif de cette mission de la CEDEAO conduite par le Général Françis Awagbè BEHANZIN, Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la Commission de la CEDEAO, est de présenter officiellement les observateurs aux autorités sénégalaises.

La séance de travail de ce lundi visait à établir le contact en informant la CENA de la présence des observateurs de la CEDEAO sur le territoire sénégalais d’une part, mais aussi, de délivrer le message de soutien et d’encouragement de la CEDEAO à une bonne organisation des opérations électorales au Sénégal, d’autre part.

Cette mission d’observation électorale à long terme est composée d’analystes politiques, d’experts en prévention de conflits, de juristes, d’experts en média et en genre

Selon le Commissaire PAPS, la mission de cette première vague d’observateurs électoraux déployés pour une durée de 1 mois au Sénégal, se situe dans le cadre des dispositions du protocole additionnel adopté par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO pour l’appui à la Gouvernance des États membres.

Elle consiste à suivre le déroulement de l’opération électorale dans toutes les régions du pays, notamment depuis l’activité de déploiement du matériel électoral sur le terrain jusqu’à la proclamation des résultats du vote, en passant par la campagne électorale et le scrutin proprement dit.

Cette mission fait suite aux deux premières missions pré-électorales de la CEDEAO. Notamment celle de Novembre 2018 qui était conduite par le Président de la CENI du Mali et qui avait pour objectif de faire un état des lieux pré-électoral. La deuxième mission pré-électorale conduite par le Président Jean Claude Kassi BROU en personne avait été conjointement menée en janvier 2019 par la CEDEAO et l’UNOWAS.

Du côté de la CENA, l’assurance a été donnée quant aux dispositions qui sont prises en vue d’un bon déroulement des opérations électorales. Après avoir exprimé les remerciements du Sénégal à la Commission de la CEDEAO, le Président Doudou NDIR de la CENA a rassuré les observateurs de la CEDEAO des dispositions prises pour un déroulement apaisé de l’élection présidentielle. Il s’agit notamment de la campagne de sensibilisation actuellement en cours pour inviter les sénégalais à adopter un comportement pacifique, de même que des messages appelant les acteurs politiques à éviter des références qui pourraient être interprétées comme des signes appelant à la violence.

À la fin de la séance de travail, le Commissaire en Charge des Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la CEDEAO a porté à la connaissance de la CENA que l’ancien Président du Bénin, Son Excellence Boni YAYI a été retenu comme Chef de la mission d’observation électorale de la CEDEAO pour l’élection présidentielle au Sénégal.

Précisons qu’environ 6,8 millions d’électeurs sénégalais sont appelé aux urnes pour l’élection présidentielle du 24 février prochain. 5 candidats dont le Président sortant Macky SALL, sont en lice pour ce scrutin dont la campagne électorale a démarré depuis le Vendredi 1er février 2019.