Présidentielle 2019 : L’hommage de Macky Sall à Wade et Lat Dior

À Kébémer où s’est tenu le premier meeting de sa deuxième journée de campagne électorale, Macky Sall a rendu hommage à son prédécesseur, Abdoulaye Wade. Candidat de la coalition Benno Bokk Ya kaar (Bby), il a été accueilli par certains responsables comme Thierno Lo et Modou Diagne Fada.

Prenant la parole au cours de cette rencontre, il a rassuré les populations de sa volonté ferme de désenclaver Kébémer. Il leur a aussi promis des infrastructures routières et d’autres réalisations pour mieux favoriser la zone.



‘’Le Pudc 2 est bien arrivé ici. Le désenclavement de Kébémer est en cours. Kébémer sera aussi rénové avec des infrastructures urbaines et un réseau d’éclairage public. On vous dotera, entre autres, d’une Espace numérique ouvert (Eno) et d’un réseau d’assainissement moderne’’, a déclaré Macky Sall. Dans ses propos, il a aussi annoncé la construction prochaine de la Résidence Borom Darou à Darou Moukhty pour un coût de 400 millions.



Le président Sall n’a pas oublié les infrastructures routières. Il a promis d’en réaliser dans plusieurs localités de la zone, comme à Guéoul, Darou Moukhty, Ndande, Bambey, Ngourane et Loro. Des localités qui selon lui, vont bénéficier d’une extension de son réseau routier. Macky Sall d’en profiter pour inviter la population de Kébémer et environs à voter massivement pour lui le 24 février prochain pour une victoire au premier tour.



‘’Kébémer sera au rendez-vous. D’importants investissement sont en train d’être faits pour la réalisation d’ouvrages comme le forage de Kébémer ainsi qu’un ensemble de branchements sociaux pour Ndande et environs. Macky Sall a aussi révélé son ambition pour honorer Cayor afin de rendre hommage à Lat Dior.



Un des secteurs phares dans la zone, l’horticulture menée dans le département de Kébémer n’a pas été oubliée. Le candidat de la majorité présidentielle a émis le vœu de désenclaver la frange maritime entre Tivaouane Peulh et Saint-Louis. Et grâce au Plan d’action prioritaire 2019, renseigne-t-il, Kébémer sera ‘’complètement désenclavée et complètement connectée avec un Centre national horticole et d’autres réalisations.