Présidentielle 2019 : Kanel garantit une victoire à 95% au président Macky Sall dans le département.

Le délégué régional et coordinateur du comité électoral du département de Kanel magnifie la prouesse d’avoir l’unité de tous les responsables de la zone qui ont travaillé de concert pour réserver un accueil chaleureux au candidat Macky Sall.

Tous les responsables sont allés dans le même sens pour cette forte mobilisation.

Les responsables sont venus de Dandé Mayo, Ferlo, Damga, Diery pour rallier Kanel. Lors de sa prise de parole, le délégué régional de la coalition Benno Bokk Yaakaar Mamadou Talla a vanté le bilan du candidat Macky Sall dans le Kanel et dans tout le Sénégal.

Les populations de Kanel ont acclamé au fur et à mesure que Mamadou Talla égrenait les réalisations de Macky Sall.

Celles-ci dans la santé, de l’éducation, les routes, les pistes de production entres autres.

Mamadou Talla a dit à Macky Sall qu’il n’avait même pas besoin de venir à Kanel car aux dernières élections, le département était le premier en terme de pourcentage au Sénégal avec 84%. Pour la présidentielle, Kanel garantie au président une victoire pouvant atteindre 95% des voix.

Macky Sall, visiblement satisfait, a félicité les responsables pour leur unité retrouvée et s’est engagé à finir la route Ourossogui-Bakel et la route de Dandé Mayo avant de promettre une part importante à Kanel dans le PUDC 2.

Macky Sall a aussi félicité Mamadou Talla en tant que frère et ami et en tant que ministre de la République pour son courage, sa rigueur, mais aussi son abnégation et sa volonté de faire gagner la coalition. Il a, à travers lui, adressé des félicitations à tous les responsables de Kanel, aux jeunes et femmes du département de la coalition BBY et de la majorité présidentielle ainsi qu'aux populations de Kanel.