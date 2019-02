Présidentielle 2019 : Idy 2019 accueille le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel

L’Organisation des Nations unies attache la plus haute importance au déroulement de la présidentielle. Le représentant spécial de son secrétaire général, pour Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohammed Ibn Chambas, a été accueilli ce vendredi, à Dakar, par le directoire de campagne de Idy 2019. La partie sénégalaise a été conduite par Dr Lamine Ba, secrétaire général de Rewmi et ami de longue date de Ibn Chambas, puisque tous les eux ont été, par le passé, ministres en charge de la Coopération dans leurs pays respectifs. Cette grande personnalité de l’ONU a exhorté la classe politique locale à tout mettre en œuvre pour une présidentielle « apaisée ». « Le Sénégal a une longue tradition de démocratie, il faut préserver ce legs», a exhorté le diplomate. Ce dernier s’est vu remettre par M. Lamine Ba le document portant programme du candidat de Idy 2019 .