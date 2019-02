Présidentielle 2019 / Idrissa Seck à Kaolack : « Ce que Cheikh Ibrahima Niass a fait au niveau international doit nous servir pour une diplomatie fluide. »

En débarquant dans la capitale du Saloum, le leader de la coalition Idy 2019 s'est prononcé sur le problème de la diplomatie dans le pays. "Ndamal Cadior" dès le début de son discours, a salué les guides religieux de la région et pense "que la dimension internationale qu'avait Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass devrait être visible et profiter à notre pays en matière de diplomatie avec les pays tels que le Nigeria, le Niger etc...