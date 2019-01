Présidentielle 2019 : Gakou réaffirme son engagement total dans le C25 et garde toujours espoir pour sa candidature

Lors du Secrétariat Exécutif National du Grand Parti, leur leader Malick Gakou a informé le SEN/GP de son engagement total dans le Collectif des 25 candidats (C25), structure de coordination mise en place pour arrêter les dérives autocratiques du président Macky Sall avec une unité d’actions pour le bouter hors du pouvoir.

Dans cette perspective, indique la note issue de cette réunion, « il a lancé un vibrant un appel aux militants et sympathisants afin de participer activement aux différentes actions initiées à la base par les forces vives de la Nation ». Malick Gakou a aussi lors de cette réunion « dit éprouver une grande compassion pour les Sénégalais de tous bords qui souffrent au quotidien de maux qui ont pour nom : la faim, le chômage endémique des jeunes, la précarité des conditions des femmes, l’absence de politique en matière d’éducation et de santé, etc ». La résolution de ces problèmes selon l’ancien ministre des sports, passera nécessairement par une victoire, au soir du 24 février, des forces patriotiques soucieuses de la sauvegarde de l’intérêt exclusif du Sénégal et des Sénégalais

Abordant le second point de l’ordre du jour, le Président du Grand Parti a dit garder espoir de la validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel afin de participer à la prochaine Présidentielle.