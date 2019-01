Présidentielle 2019 : Fatick installe son comité électoral départemental

A un mois de l’élection présidentielle, le département de Fatick a procédé le dimanche 20 janvier 2019, à l’installation du comité électorale de Benno Book Yakar Fatick et de la majorité présidentielle. Tous les responsables politiques et militants de la coalition se sont réunis, pour informer et sensibiliser les partisans sur le rôle central que doit jouer le comité électoral durant la campagne présidentielle.



Sous la présidence de monsieur Mbagnick Ndiaye, coordonnateur de la coalition Benno Book Yakar (BBY) Fatick, les responsables se sont félicités de la réussite de cette rencontre départementale qui s’est déroulée avec la présence des fidèles militants. A cette occasion, le coordonnateur du BBY a invité tous les militantes et militants à retirer leurs cartes d’électeurs et de voter massivement le jour des élections.

M.Ndiaye a également convié tous les responsables à s’impliquer dans le travail que doit mener le comité électoral départemental pour une bonne mobilisation lors de la campagne électorale.