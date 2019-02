Présidentielle 2019 : "Face à une opposition qui s'organise et qui se réorganise nous devons nous unir" (M. Mohamed M. Diagne, Synergies Républicaines)

L'installation des comités électoraux a fini de mettre à nu les divergences au sein de la mouvance présidentielle. De Tambacounda à Dakar, en passant par Koumpentoum, Tivaouane, les responsables politiques de l'Apr, principalement, se livrent à des duels sans merci. Pour le président de Synergies Républicaines, M. Mohamed Moustapha Diagne, "le seul combat qui vaille c'est la réélection du président Macky Sall et face à une opposition qui s'organise et qui se réorganise, nous devons nous unir."

Au micro de Dakaractu, il invite ses camarades au calme et à la retenue pour ne pas salir le bilan du Président...