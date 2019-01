Présidentielle 2019 : Dopé par 530 maires du Sénégal, Macky Sall annonce : « le combat est fini! »

Plus de 540 maires et présidents de conseils départementaux ont décidé de porter leur choix sur le président sortant et candidat à sa propre succession, Macky Sall, hier, au centre international de conférence Abdou Diouf.

Présent à cette rencontre, le Chef de l’État s’est dit satisfait de cette grande coalition qui a décidé de le réélire au premier tour du scrutin du 24 février 2019. « Vous m’avez donné l’opportunité d’être devant tous les sénégalais parce que 530 maires, ça représente plus de 14 millions de sénégalais », a martelé Macky Sall. Il estime ainsi que le combat de la présidentielle est déjà gagné d’avance et pense que « si ça ne tenait qu’à la démocratie représentative, dans ce cas, l’élection est déjà finie. »

Par la suite, il invitera les candidats recalés à venir l’épauler pour les élections présidentielles...