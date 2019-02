Présidentielle 2019 / Défection dans les rangs de LDR/Yessal à Saint-Louis : Babacar Guèye, le coordinateur départemental rejoint Idrissa Seck

La présidentielle 2019 est partie pour être un moment d'ébullition dans les partis politiques surtout avec le soutien apporté aux candidats à la présidentielle par certains ténors de parti politique. Et le parti LDR/Yessal ne dira pas le contraire.



En effet, après le soutien apporté au président sortant Macky Sall par le coordinateur national du parti les libéraux démocrates réformateurs/ Yessal, son coordinateur départemental de Saint-Louis s'est démarqué de l'engagement de Modou Diagne Fada pour rejoindre le parti de Idrissa Seck.



Lors d'une conférence de presse tenue à Saint-Louis au siège du parti Rewmi, Babacar Guèye a officiellement acté son soutien à la coalition Idy 2019 pour la présidentielle du 24 Février, même si son poids politique réel dans le département de Saint-Louis laisse à désirer.



Le frère du porte-parole du gouvernement dit être convaincu par la démarche du leader du Rewmi, Idrissa Seck.



"J'ai réfléchi plusieurs fois, mais je me suis rendu compte que je n’avais pas pris le bon bateau. Aujourd'hui, je viens de comprendre que le meilleur candidat c'est Idrissa Seck. Son endurance et sa persévérance politique tout comme son étoffe intellectuelle font de lui un homme d'Etat", chante Babacar Guèye. Qui n'a pas manqué de traiter son ex parti "de bande de copains qui cherchent à satisfaire leurs propres intérêts".