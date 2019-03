Présidentielle 2019 : Daouda Dia réalise le meilleur score pour Macky Sall

Lors de son passage à Kanel pendant la campagne électorale, le candidat Macky sall avait assigné à ses responsables un objectif de 90% des suffrages. Et aujourd'hui, les responsables de Benno Bokk Yakaar de la localité ont fait plus. Sur 70.106 suffrages valablement exprimés, Macky sall a obtenu 65.769 voix. Ainsi, le département de Kanel vient encore caracoler à la tête de tous les 45 départements gagnés par le candidat de la coalition présidentielle.



Mais ce taux ne semble pas surprendre le coordinateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon Daouda Dia, député maire de la commune de Orkadiéré et non moins jeune frère du milliardaire Harouna Dia, ce résultat n'est qu'une suite logique de l'engagement des populations. À en croire le premier questeur de l'Assemblée nationale, les populations sont satisfaites des actions entreprises par le Président Sall.



Selon le natif de Wendou Bosséabé, en plus de l'aspect politique, le volet social a également été déterminant. Il explique : "Nous vivons avec ces populations et nous faisons des actions sociales qui nous permettent de rester en contact avec elles. Mais de l'autre côté aussi, le Président Macky Sall est en train de travailler en profondeur dans le cadre de l'électrification rurale, de l'hydraulique rurale mais aussi des pistes de production. Le Président est donc en train de satisfaire les doléances des populations, ce qui a entraîné un engouement et une adhésion générale à ses projets.