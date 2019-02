Présidentielle 2019 / Consignes de vote : Le sociologue Djiby Diakhaté invite les religieux à rompre avec le concept du Ndiguël électoral

Lors du colloque national sur la stabilité du Sénégal qui s’est tenu ce vendredi à l’Institut islamique de Dakar, l’association religieuse culturelle et humanitaire « Arch » a voulu convoquer les vertus cardinales qui font notre état de droit, eu égard du rôle prépondérant des grands artisans de la paix que sont les chefs religieux. Le thème retenu pour cette rencontre scientifique est : « le rôle des religieux, dahira et organisations sociales dans la stabilité du Sénégal. » C’était aussi l’occasion pour le sociologue Djiby Diakhaté de donner son avis sur le processus électoral. Pour le conférencier, les religieux doivent faire face à leurs responsabilités et « rompre avec le concept du Ndiguël électoral ». À l’en croire, ils devraient permettre à tous les citoyens de choisir la meilleure offre politique proposée pour les échéances du 24 février.