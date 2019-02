Présidentielle 2019 : Cheikh Hadjibou Soumaré soutient Idrissa Seck

Après avoir consulté sa base et ayant obtenu carte blanche de ses militants et alliés des 557 communes du Sénégal et de la diaspora, Le président du mouvement Démocratie et République Monsieur Cheikhe Hadjibou Soumaré informe ses militants et alliés qu'il va soutenir la candidature de Monsieur Idrissa Seck (coalition Idy 2019), en vue de l'élection présidentielle du 24 février 2019.



Dr Mohamed Diallo



Secrétaire général et porte parole

Fait à Dakar, le 1er février 2019