Présidentielle 2019 : « C’est la première fois dans l’histoire que notre pays est aussi calme à trente jours de l’élection présidentielle! » (Ismaïla Madior Fall)

Depuis le début de la campagne pour l’élection présidentielle prévue le 24 Février 2019, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et responsable politique de l’APR à Rufisque, sillonne les quartiers de la commune de Rufisque Est. Ainsi, les quartiers de Arafat, Gouye Mourid, cité Sococim etc... ont reçu la visite de M. Fall et de toute sa délégation. Partout où il est passé, le responsable politique de l’APR a vanté les réalisations de son mentor, mais il a aussi et surtout écouté les populations à travers un dialogue direct, comme le souhaite le chef de l’État. À la fin de la première journée de sa tournée marathon, M. Ismaïla Madior Fall tire ici le bilan d’étape de ses visites de proximité.

Il est d’abord revenu sur le clame qui prévaut dans cette campagne. Ainsi il fera remarquer que « c’est la première fois dans l’histoire que notre pays est aussi calme à trente jours de l’élection présidentielle... »