Présidentielle 2019 : Boubacar Camara soutient Sonko (Officiel)

Sur proposition du Bureau politique, le Directoire élargi du Mouvement JENGU Ngir Jëriñ SENEGAAL s’est réuni le jeudi 31 janvier 2019 à 17h au siège de l’organisation à l’effet d’examiner les deux points suivants : choix d’un candidat à l’élection présidentielle de février 2019 et participation de JENGU à la coalition FIPPU.

« Abordant le premier point de l’ordre du jour, le Directoire a invité tous les participants à exprimer leurs choix et arguments. A l’issue de ce débat, le Directoire a décidé de soutenir la candidature de M. Ousmane SONKO à l’élection présidentielle du 24 février 2019 », informe le communiqué parvenu à Dakaractu ce 31 janvier.

« Le Directoire demande à tous les membres et sympathisants du Mouvement JENGU NGIR JËRIN SENEGAAL de ne ménager aucun effort pour la victoire éclatante du candidat Ousmane SONKO », exhorte le texte.

« Le président Boubacar CAMARA lance un appel pour une mobilisation sans faille pour cette élection cruciale pour la démocratie, la défense de l’État de droit et le redressement économique du Sénégal contre Macky SALL », poursuit-on.

« Abordant les relations avec la Coalition FIPPU Alternative Citoyenne dont le Mouvement JENGU est membre et dont M. Boubacar CAMARA a été désigné candidat à l’élection présidentielle, le Directoire a demandé la mise en en œuvre de la décision du 5 janvier 2019 de suspendre les activités du Mouvement JENGU dans la coalition FIPPU Alternative citoyenne », explique le communiqué.

Pour finir, le Directoire a décidé de surseoir à l’évaluation de sa participation à cette expérience jusqu’à nouvel ordre.