Présidentielle 2019 : Baldé de l’UCS, Modou Diagne Fada, Samba Bathily lancent une coalition

Une nouvelle coalition sera lancée demain par un pool de partis de l’opposition. En effet, selon une note rendue publique, et en perspective des échéances électorales à venir, des partis politiques et mouvements citoyens ont décidé la mise sur pied d'une coalition politique et électorale. Il s'agit de LDR/YEESAL de Modou Diagne Fada, Visions alternatives VISA de Déthié Diouf, de l'UCS d'Abdoulaye Baldé, du PCDS de Samba Bathily et de Deug Mo Wor de Modou Fall. Le lancement est prévu demain Dimanche 06 Mai à la place du souvenir Africain à 17h indique la même source.