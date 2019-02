Présidentielle 2019 : BBY de Grand-Yoff décroche le soutien de Me Ousseynou Babou, ancien conseiller d’Abdoulaye Wade

« N’eut été la manipulation de certains thuriféraires, Macky Sall allait être le successeur de Me Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade lui-même souhaitait être succédé par Macky Sall, il l’a souhaité devant Serigne Saliou Mbacké ». L’assurance est de Me Ousseynou Babou, ancien conseiller spécial du Président Abdoulaye Wade. Me Babou a d’ailleurs annoncé officiellement son soutien à Macky Sall ce mardi au cours d’une conférence de presse organisée par le comité électoral BBY de Grand-Yoff, coordonné par le responsable de l’APR Cheikh Bakhoum. Aux côtés des différents responsables de Benno Bokk Yaakaar de Grand-Yoff, l’ancien responsable libéral compte œuvrer activement pour la victoire du Président Macky Sall dès le premier tour de la Présidentielle.

À en croire, Me Babou, « Abdoulaye Wade qui prévoit de venir au Sénégal cette semaine ferait mieux de porter la candidature de Macky Sall puisque Me Madické Niang l’a trahi. Il y a un véritable conflit d’intérêts. On ne peut pas être avocat de Karim et attendre un mois avant les élections pour déclarer sa candidature. C’est très maladroit ». L’ancien conseiller spécial de Me Abdoulaye Wade de renchérir : « en ce qui concerne Idrissa Seck ; c’est quelqu’un de très malicieux. Si j’étais Abdoulaye Wade, je n’aurais pas fait confiance à Idrissa Seck. »

Me Ousseynou Babou a été accueilli à bras ouverts par le comité électoral BBY de Grand-Yoff. Le Coordonnateur Cheikh Bakhoum s’est réjoui du choix judicieux porté sur le candidat Macky Sall par l’ancien collaborateur du Président Abdoulaye Wade. Cheikh Bakhoum espère que le Président Wade qui prévoit de venir au Sénégal ce 7 février, va participer à la stabilité et à la consolidation de la paix au Sénégal. Il lance un appel à tous les militants du Parti Démocratique Sénégalais, pour porter le choix naturel sur le Président Macky Sall afin que le Sénégal puisse atteindre cette émergence tant espérée.

La veille, le comité électoral de Benno Bokk Yakaar de Grand-Yoff avait enregistré le soutien des chauffeurs du garage de Grand-Yoff. Un soutien en guise de reconnaissance pour tous les actes posés dans le sens de l’amélioration du secteur du transport et des conditions des transporteurs.

En outre, Cheikh Bakhoum, l’honorable député Abdoulaye Ndiaye, le Conseiller économique et Social Mbaye Samb, Ibrahima Guèye du PIT, M. Idrissa Maréna du RND, Mme Adja Ndèye Awa Thiam de l’AFP et vice-présidente du comité électoral, Mora Cissé responsable de l’APR, l’honorable député Moussa Sané entre autres, ont rendu visite aux populations des HLM Patte d’Oie, Arafat, Scat Urbam. Ils ont notamment rencontré des imams, chefs de quartier et autres dignitaires de ces localités. Les comités électoraux de base ont investi le terrain depuis dimanche pour aller à la pêche aux voix.