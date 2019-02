Présidentielle 2019/Au coeur de la campagne électorale : Les hommes de médias s'expriment.

Ils sont une trentaine de journalistes, de cameramen et de photographes à accompagner les candidats durant cette campagne précédant les élections présidentielles de 2019.

Partagés entre préoccupations liées aux conditions de travail, d'hébergement et de quiétude, certains d'entre eux estiment qu'en cette période, il est évident que les conditions ne soient pas toujours réunies et qu'il faut se contenter des moyens du bord.