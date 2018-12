Présidentielle 2019-Atepa se lance dans la course : « Nous avons pu avoir plus de 120 000 parrainages à ce jour…Nous sommes prêts »

Au moment où ces lignes sont écrites, il se tient à Dakar le congrès d’investiture de Pierre Goudiaby Atepa. L’architecte, s’adressant au public venu nombreux assister à cette cérémonie, a précisé avoir « compris le message » de cette » adhésion lors de la collecte des parrains ».



« Nous avons pu avoir plus de 120 000 parrainages à ce jour », mentionne M. Goudiaby Atepa. Ajoutant : « Nous avons dit : nous allons nous arrêter à 120 000 mille ». Et pour cause, tente-t-il de mettre en garde ses partisans : « Nous savons qu’il y a eu des individus auxquels on a demandé de parrainer deux fois pour qu’à l’arrivée qu’il ait des doubles parrainages ». « Nous avons déposé notre caution de 30 millions F Cfa. Nous avons notre quitus des impôts. Nous sommes donc prêts », rassure-t-il.