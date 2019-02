Présidentielle 2019 / "And souxxali Thiès" invite Abdoulaye Wade à déchirer d'abord sa carte d'électeur

L'appel lancé par le pape du Sopi, Maître Abdoulaye Wade, aux populations sénégalaises consistant à déchirer leurs cartes d'électeur et à brûler les bulletins de vote le jour du scrutin, continue de susciter des débats chez certains leaders "apéristes" de Thiès.

D'après le président du mouvement "And Suxxali Thiès", Habib Niang ", l'ancien président Abdoulaye Wade, doit d'abord, déchirer sa carte avant de demander aux Sénégalais d'en faire autant". Il l'a fait savoir lors de la cérémonie de remise du matériel pour la transformation de légumes, la fabrication d'eau de javel et de savon à des jeunes et femmes formés dans ce domaine.