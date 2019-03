Présidentielle 2019 / Aminata Touré sonne la fin des joutes : « La partie est finie parce que... »

‘’ Nous ne sommes pas surpris. La partie est finie parce qu’il y a un candidat qui a gagné. Il faut savoir que le président est arrivé premier dans presque toutes les régions du Sénégal. Il a gagné dans 40 départements sur les 45.

La victoire du président, c’est avant tout la victoire du peuple Sénégalais, qui a voté et qui ne s’est pas laissé embarquer dans l’aventure. Il est évidement qu’il est le président de ceux qui n’ont pas voté pour lui, ceux qui ne sont pas allés aux urnes et ceux qui n’ont pas l’âge de voter... ’’

La Commission nationale de recensement des votes ayant délivré ce jeudi 28 février 2019 les résultats provisoires, les militants, alliés et sympathisants du candidat Macky Sall, saluent le bon déroulement du scrutin. Déroulement reconnu, selon Mimi Touré, par les observateurs, avant d’annoncer que les recommandations de ceux-ci seront étudiées afin d’améliorer le processus électoral.‘’Nous sommes restés dans la tradition sénégalaise d’une bonne organisation des élections. Il faut se féliciter de la maturité du peuple sénégalais resté serein et qui a voté avec un taux de participation record de 66% dans le calme. Les sénégalais savent que c’est dans les urnes et pas ailleurs qu’ils choisissent leur dirigeant’’, a déclaré Aminata Touré alors qu’elle réagissait pour le compte de son camp, après la publication des résultats provisoires.Elle a rendu hommage à la presse qui, dit-elle, doit rester un acteur important de notre démocratie. Mais elle a aussi salué, au nom du président, tous les candidats (malheureux). Ce, avant d’adresser au nom des militants, alliés leurs chaleureuses félicitations au président Macky Sall qui, sur quelques 4 millions de suffrages valablement exprimés, a raflé quelques 2.544.605 votes.