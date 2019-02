Présidentielle 2019 : Aïssata Tall Sall à Macky Sall : « Personne ne vous... »

Récemment partie grossir les rangs de la Coalition Benno bokk yakaar (Bby), Me Aïssata Tall Sall, a rassuré le président Macky Sall que sa volonté de gagner largement dans le département de Podor sera faite. ‘’Ici, dans le département de Podor, la cause est entendue que le 24 février prochain inch’Allah vous serez reconduit à la tête de ce pays et le département contribuera largement à votre victoire (…). Vous connaissez les réalités du Fouta. Personne ne vous décrira ce qui se passe sur ces terres de vos origines. Nous vous faisons confiance, ayez confiance en nous. Notre pacte nous le respecterons’’, a indiqué la dame.



Également maire de Podor, elle a souligné que le seul défi, à eux fait, c’est leur volonté de faire en sorte que la victoire de Macky Sall, à l’issue des joutes électorales soit éclatante. Ce à quoi ses camarades leaders politiques de la Coalition bby et elle travailleront pour y parvenir inch’Allah. ‘’Quand vous serez élu, je vous demanderai de renforcer toutes les actions que vous êtes en train de mener. Tout cela est important et le département de Podor vous le demande’’, a-t-elle dit.