Présidentielle 2019 : Aïda Mbodj se démarque de l'élection et tourne le dos aux candidats présidentiel

Le suspense vient d'être levé. La présidente de l’Alliance nationale pour la démocratie (And)/ « Saxal Liguey », Aïda Mbodj, reste neutre dans l'élection présidentielle.



Selon la lionne du Baol, son parti ne s'engage a aucune alliance ayant rapport au processus conduisant à l'élection présidentielle du 24 février 2019.

"Nous estimons que soutenir un des candidats c'est manifestement cautionner un scrutin dont le processus pernicieux aura permis et tristement, de reléguer la femme au rôle de faire valoir aux cinq autres candidats. S'y ajoute que reconnaître un des cinq candidats, c'est cautionner le processus lugubre du parrainage. Or, nous ne reconnaîtrons pas ce parrainage", explique l'ancienne ministre de la femme.



Toutefois, And/ « Saxal Liguey » reste déterminé dans la mise en oeuvre d'un nouveau contrat politique en faveur du mieux être des femmes, des enfants et de la population sénégalaise.