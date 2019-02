Présidentielle 2019 / Ablaye Sow : « Le Benno Bokk Yaakarnva montrer à Idrissa Seck que la cité du rail ne lui appartient plus! »

Le président du mouvement "Macky Rekk ", par ailleurs responsable politique de l'APR à Keur Massar (Dakar), Ablaye Sow, s'est rendu à Thiès pour assister à un meeting de ralliement et à la rentrée de jeunes thiessois qui ont décidé de cheminer avec le candidat sortant, Macky Sall.

Un jeune dénommé Lamine Wade qui étaient dans le Pastef les patriotes et d'autres jeunes dont on ignore les noms ont déposé leur baluchon dans le camp de la mouvance présidentielle. L'occasion a été saisie par Ablaye Sow pour dire au leader que la cité du rail ne lui appartient plus. " Le Benno Bokk Yaakar va montrer à Idrissa Seck que la cité du rail ne lui appartient plus... "