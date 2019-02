Présidentielle 2019 / Ablaye Dièye à Macky Sall : « il est beau de défendre le bilan de Macky Sall car, ses réalisations sont visibles, palpables et réalisées en un temps record »

Le président de « Siggi Jotna », Ablaye Diéye, dont le leadership n'est plus à contester à Thiès a fait face à la presse pour faire part en cette période de campagne présidentielle 2019, son bilan à mi-parcours. « Il est beau de défendre le bilan de Macky Sall car, ses réalisations sont visibles, palpables et réalisées en un temps record. Ses multiples réalisations sont la preuve tangible de l'efficacité et de l'efficience des actions », s’est-il notamment glorifié.