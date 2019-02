Présidentielle 2019 : Abdoulaye Wade invité à l'abstention au nom de la stabilité nationale (micro-trottoir)

Au moment où les cinq candidats sillonnent chacun le Sénégal pour battre campagne, l'ancien président, Abdoulaye Wade de sa résidence à Versailles, a invité la population sénégalaise à s'opposer à la tenue de la présidentielle du 24 février prochain. Une sortie qui a suscité une avalanche de réactions.



Dans ce micro-trottoir, proposé par Dakaractu, des citoyens se sont prononcé sur les propos du pape du sopi et sur sa venue. D'aucuns estiment qu'il doit se comporter comme un sage et livrer des conseils tandis que d'autres pensent qu'il devrait s'abstenir à la présidentielle comme l'aurait fait son prédécesseur Abdou Diouf, ex-président du Sénégal.



Toutefois, ces derniers estiment que l'ex président Wade ne changera rien au déroulement de cette élection présidentielle malgré son appel au boycott. Car, disent-ils, le Sénégal est un pays qui a toujours évolué dans la paix et dans le dialogue.