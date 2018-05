Présidentielle 2019 : Abdoulaye Fofana Seck entre rappels historiques et appel au respect des règles

Notre confrère Abdoulaye Fofana Seck a, en présence de grandes figures de la société civile et d’illustres personnalités issues des partis les plus significatifs du Sénégal, célébré, ce samedi, à Dakar, le 12e anniversaire de son mouvement « Consensus citoyen pour la République ». Cela, autour du thème : « Une élection présidentielle apaisée en 2019 : Gage pour une démocratie à la hauteur de l’histoire politique du Sénégal ».



« Il y a 30 ans, en 1988, le Sénégal a connu l’élection la plus difficile de son histoire, la première s’est tenue en 1963, la dernière en 2012, mais la présidentielle de 1988 fut une élection très difficile », rappelle le journaliste.



« Pour éviter de revivre de tels moments, les acteurs politiques sont obligés de se parler. Si on ne le fait pas, nous allons vers des lendemains très durs. Il faut que les règles du jeu soient respectées. A dix mois de la présidentielle, si nous devons avoir une élection apaisée, il faudrait que les règles du jeu soient respectées », a-t-il recommandé.



Il a ainsi exhorté à « l’esprit du sport », pour qu’à l’issue de cette élection, il n’existe aucun heurt entre vainqueurs et vaincus. « Nous sommes un grand peuple. Nous sommes un grand pays », s’est-il réjoui.



« Dès lors que nous ne sommes pas dans le système partisan, notre devoir est d’appeler les uns et les autres à la raison », éclaire le leader du « Consensus citoyen pour la République ».