Présidentielle 2019 : Abdoulaye Dièye remercie ses alliés thiessois et félicite le Président Macky Sall

" Je voudrais remercier chaleureusement toutes les thiessoises et les thiessois qui ont donné leurs nombreux suffrages à notre candidat, le Président Macky Sall, le 24 Février dernier", a laissé entendre le leader de " Siggi Jotna ", Abdoulaye Dièye, dans un communiqué qui nous est parvenu.

Selon lui, la région de Thiès a voté "utile et juste" lors du scrutin du 24 février 2019. " Par ce bon choix, ils ont permis au Président Macky Sall de passer l’examen de l’histoire pour poursuivre et parachever les objectifs généraux qui nous unissent", a-t-il précisé. Avant d'adresser, également ses remerciements aux alliés de la coalition Benno Bokk Yaakar, le ministre des forces armées Augustin Tine, les responsables politiques de Thiès Ville et département et le ministre de l’intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Lequel, signale-t-il, a organisé le scrutin le plus fiable de l’histoire politique du Sénégal. " Le ministre de l'intérieur a réussi là où les oiseaux de mauvaise augure attendaient son échec", a-t-il soutenu. Et de poursuivre : " Je félicite notre candidat, Macky Sall et ses alliés qui ont su tracter avec brio l’équipe de conquête des suffrages pour une victoire qui était inéluctable". Pour le leader de "Siggi Jotna", le candidat, Macky Sall avait en bandoulière un bilan palpable et des perspectives qui enchantent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, " la majorité des sénégalais a répondu oui à son invitation à construire le Sénégal Émergent, objet de notre engagement". La présidentielle 2019 a, en effet, été émaillée par les messages de paix et de stabilité que les guides religieux ont lancé à l'endroit des populations. " Je m’agenouille avec piété devant tous les guides religieux du Sénégal pour rendre grâce de leur présence constante auprès des populations et des acteurs politiques afin que la paix et la concorde nationale soient préservées. "

Toutefois, Abdoulaye Dièye a tenu à rappeler que " c’est l’occasion d’appeler les concitoyens à demeurer insensibles aux sirènes de la révolte et aux fantasmes de nos concurrents. Par votre maturité et votre posture citoyenne, vous saurez réduire à néant les tentations guerrières et autres manipulations."

Il conclut pour dire : " Demain sera l’heure du travail et de l’Alliance renouvelée avec tout le peuple de Thiès, afin de continuer ensemble à bâtir notre rayonnante cité... "