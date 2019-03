Présidentielle 2019 : Abdou Ndéné Sall interpelle les sénégalais sur les votes ethniques, confrériques et religieux

L'élection présidentielle 2019 a été en grande partie émaillée par des votes ethniques, confrériques et même religieux. C'est un phénomène navrant qui, selon le coordinateur départemental du comité électoral de Tivaouane, Abdou Ndéné Sall, pourrait entraver l'unité nationale. Il l'a fait savoir lors du point de presse qu'il a tenu avec ses militants, sympathisants et alliés pour les remercier et féliciter le Président Macky Sall, mais également évaluer la campagne présidentielle 2019. " C'est la politique qui a enclenché ce phénomène à vite éradiquer, sinon, le Sénégal est une grande nation unie", a toutefois tenu à rappeler Abdou Ndéné Sall...