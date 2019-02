Présidentielle 2019 : « Une collectivité territoriale / Un milliard », Idrissa seck s'engage.

Le candidat de la coalition "Idy2019" est, on le sait, dans la campagne pour battre campagne. Et c'est justement dans la campagne à Sokone très exactement, que le patron de "Rewmi" a décliné sa vision du développement local. En effet, il s'est engagé par écrit, à doter chaque collectivité territoriale d'un budget d'un milliard par an. Voici in extenso la lettre d'engagement signée par le candidat Idrissa Seck.